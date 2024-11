Oddi: «Baroni ha capito come farsi ascoltare dai giocatori. Rovella? Ecco cosa ne penso»

Giancarlo Oddi, ex calciatore biancoceleste, ha parlato così della Lazio e della convocazione in Nazionale di Nicolò Rovella

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così della Lazio e della convocazione in Nazionale di Nicolò Rovella:

PAROLE – «La Lazio ha dimostrato da subito di essere importante. Le vittorie sono state tutte meritate e anzi quando ha perso lo ha fatto a causa di errori di altri. La squadra in questo momento gioca bene, soprattutto c’è una bellissima alchimia tra i giocatori. L’allenatore ha capito come farsi ascoltare dai ragazzi, ma ha capito anche che se tratta tutti come titolari i giocatori risponderanno positivamente. Rovella titolare in nazionale? Già il fatto di averlo convocato è una chance importante. Essere in Nazionale è un titolo di merito e una soddisfazione particolare».