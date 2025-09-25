Nuovo stadio Lazio, quante possibilità ci sono per il Flaminio? Spunta una nuova indiscrezione - Lazio News 24

Nuovo stadio Lazio: Lotito rilancia sul Flaminio, ma servono tempo e investimenti

Il progetto del nuovo stadio Lazio torna a far parlare di sé, con Claudio Lotito deciso a portare avanti una delle sfide più ambiziose del suo mandato da presidente. Mentre il club fa i conti con un bilancio in difficoltà, il tema dell’impianto di proprietà rimane centrale, non solo per ragioni sportive, ma soprattutto economiche e strategiche.

A pochi giorni dalla pubblicazione del bilancio al 30 giugno 2025, Lotito è tornato a esporsi pubblicamente. Intervistato dal Messaggero, ha dichiarato: «Vedrete se non farò lo stadio, ma non ho la bacchetta magica. Ci vuole tempo». Parole che riflettono la volontà del presidente della Lazio di continuare a lavorare sul dossier nuovo stadio, ma anche la consapevolezza degli ostacoli burocratici e finanziari ancora da superare.

Al centro del progetto rimane lo Stadio Flaminio, struttura storica della Capitale ma ormai in disuso. Lotito punta a trasformarlo nella nuova casa della Lazio, ma per farlo serve più di un semplice annuncio: nei giorni scorsi si è tenuto un incontro riservato in Campidoglio per discutere i prossimi passi. Tuttavia, mancano ancora alcuni documenti fondamentali, che dovranno essere “asseverati”, ovvero certificati da periti tecnici che ne garantiscano la validità e l’affidabilità.

Questo passaggio è tutt’altro che banale: comporta costi elevati e, soprattutto, non dà alcuna garanzia di approvazione finale. Ma è una tappa obbligata per aprire la Conferenza dei Servizi, l’organismo che dovrà esprimersi in via definitiva sul progetto del nuovo stadio Lazio.

La realizzazione di un impianto di proprietà sarebbe una svolta epocale per il club biancoceleste. Attualmente, la Lazio gioca le sue partite all’Olimpico, condividendo lo stadio con la Roma e senza poter disporre di ricavi diretti dalla gestione dell’impianto. Con un proprio stadio, la società potrebbe finalmente aumentare le entrate, migliorare l’esperienza dei tifosi e rafforzare il proprio brand a livello internazionale.

In sintesi, il progetto del nuovo stadio della Lazio è ancora lontano dal concretizzarsi, ma Lotito non intende mollare. I prossimi mesi saranno decisivi: tra burocrazia, investimenti e strategie politiche, il sogno del Flaminio ristrutturato resta vivo. Ma solo il tempo dirà se diventerà realtà.