Nuovo stadio Lazio, continuano i lavori per il Flaminio: un progetto tra vincoli e contestazione

Vincoli e criticità del progetto per la futura casa dei biancocelesti! Le ultime sui capitolini e sul nuovo stadio Lazio

news Lazio. Il progetto per il nuovo Stadio Flaminio continua a confrontarsi con vincoli storici e urbanistici molto rigidi. La Soprintendenza ha posto limiti significativi, imponendo la conservazione della pensilina di Pier Luigi e Antonio Nervi e del secondo anello sospeso dei 50.570 posti, compromettendo la possibilità di una ristrutturazione completa.

Nonostante ciò, il club biancoceleste, guidato dal presidente Claudio Lotito, resta intenzionato a portare avanti il piano, valutando soluzioni tecniche come l’aggiunta di sovrastrutture esterne in acciaio per aumentare la capienza senza gravare sulla struttura originaria. Tuttavia, il rischio di dover tornare all’Olimpico per i big match rimane concreto se la capienza non raggiungesse livelli competitivi.

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La sostenibilità economica ed il ruolo del presidente Lotito

Come confermato anche dal Corriere dello Sport, il nodo economico è centrale: il progetto è stimato tra 438 e 480 milioni di euro, con circa 85 milioni di autofinanziamento del club e il resto coperto da debito a lungo termine e contributi pubblici. Lotito, in prima persona, sta cercando partner industriali e finanziari per supportare l’iniziativa.

La mancanza di un consenso solido da parte dei tifosi, che hanno più volte manifestato contestazioni e petizioni contro la proprietà, rende ancora più delicata la gestione del piano. La sostenibilità del progetto dipende anche dalla capacità di raccogliere fondi senza gravare sul debito del club, ma la debolezza della base societaria e il ridotto capitale della NewCo rappresentano una criticità rilevante.

Il Flaminio come simbolo e leva politica

Oltre agli aspetti urbanistici ed economici, il Flaminio rappresenta un simbolo storico per la Lazio e la Lazio Women. Lotito punta a restituire alla città un impianto nel cuore di Roma, integrando funzioni sportive, museali e sociali. Tuttavia, la contestazione dei tifosi e l’opposizione politica locale rischiano di trasformare il progetto in una questione di legittimità più che tecnica. La costruzione di un fronte condiviso tra istituzioni, cittadini e tifosi appare essenziale per la riuscita del piano. La mancata volontà politica o il contrasto della tifoseria organizzata potrebbero compromettere l’intero progetto, indipendentemente dalla fattibilità tecnica ed economica.

Il futuro del Flaminio resta quindi incerto: Lotito e la società sono chiamati a gestire contemporaneamente vincoli storici, pressioni economiche e tensioni con i tifosi, cercando di trasformare un progetto ambizioso in un’opera concreta e sostenibile per il club e per la città.