Nuova maglia Lazio: primissime indiscrezioni sulle divise!

Nuova maglia Lazio, in arrivo le prime novità sulla futura maglia biancoceleste della stagione 2025/26! Le ultime

Questa entusiasmante e complessa stagione di Serie A non è ancora giunta al proprio epilogo, ma la Lazio , come dimostrato dalla grande attività sul calciomercato, è già proiettata verso la prossima stagione. A conferma di questo, vi è anche il fatto che da Formello trapelano le prime informazioni sui dettagli della divisa dei capitolini per la stagione 2025/26. Ecco quindi come sarà la nuova maglia dei capitolini stando alle parole del Corriere dello Sport nell’edizione odierna.

In primis è bene sottolineare che i colori dei tre modelli saranno il celeste, il bianco e il blu, mentre lo stile espresso dal kit di casa e da quello away sarà molto classico con l’aggiunta di un particolare elemento geometrico che rievoca il Campidoglio, uno dei simboli della capitale.

La terza maglia invece, è possibile che sarà disegnata con un aquilotto stilizzato come quello applicato nella maglia ideata per il 125° anniversario della società che apparirà, oltre che sul petto, anche nella decorazione della divisa.