Nuno Tavares: «Sono felice per la mia prima presenza in Nazionale. Continuerò a lavorare per essere ancora qui con il Portogallo»

Le parole di Nuno Tavares dopo la vittoria contro la Polonia in Nations League. Ecco cosa ha detto

Nuno Tavares ha fatto il suo esordio con la Nazionale portoghese. Al termine del match il terzino della Lazio ha parlato ai giornalisti presenti in zona mista.

PAROLE– «Sono felice per la mia prima presenza in Nazionale e ancora di più per la vittoria. È stato come unire l’utile al piacevole. So che è difficile arrivare fin qui, c’è tanta concorrenza, ma mi piace essere tra i migliori e questa è la la cosa più importante. La competizione tra noi ci fa dare il massimo. Continuerò a lavorare per essere ancora qui con il Portogallo ».