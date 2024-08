Nuno Tavares Lazio, corre verso il RIENTRO: punta QUELLA partita. QUANDO può tornare

Nuno Tavares Lazio, il portoghese corre verso il rientro in campo e punta una partita in particolare. Ecco quando può tornare

Come sottolineato da Il Messaggero, Nuno Tavares vuole fortemente tornare in campo per fare il suo esordio ufficiale con la maglia della Lazio. Si è deciso di gestirlo contro il Venezia e ieri a Formello ha fatto solo lavoro differenziato.

Semplici precauzioni visto quando accaduto nel ritiro di Formello, ma già per la prossima gara in calendario contro l’Udinese sarebbe previsto il suo ritorno in gruppo. E, magari, anche i primi minuti sul terreno di gioco.