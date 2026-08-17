Per Nuno Tavares il futuro è sempre più lontano da Formello: Porto pista concreta ma attenzione anche al Milan

Nuno Tavares può lasciare la Lazio nelle ultime due settimane di mercato: i lusitani lo seguono, ma prima devono sistemare alcune operazioni

Il futuro di Nuno Tavares sembra essere sempre più distante dalla Lazio e dalla maglia che ha vestito nelle ultime stagioni con grande fierezza. La mancata convocazione contro il Mantova, dovuta ai problemi fisici, e la rimozione dal proprio profilo Instagram delle foto legate all’esperienza biancoceleste hanno alimentato ulteriormente le voci su una possibile partenza del portoghese che aveva iniziato positivamente il lavoro con Gennaro Gattuso, ma nel corso della preparazione ha perso terreno anche a causa di alcuni contrattempi fisici.

La Lazio, inoltre, potrebbe avere bisogno di alleggerire il reparto sulla corsia sinistra. Con Luca Pellegrini ancora senza soluzioni concrete in uscita, proprio Tavares può diventare uno dei principali candidati alla cessione.

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Nuno Tavares, il Porto resta la pista più forte sul lusitano

Tra le squadre interessate, il Porto rappresenta una delle destinazioni da monitorare con maggiore attenzione che, però, non avrebbe ancora imbastito lo sprint definitivo che permetterebbe al portoghese di lasciare la Capitale.

Il club lusitano sta gestendo altre priorità di mercato e dovrà anche liberare spazio sulla fascia sinistra, con Francisco Moura indicato come possibile partente. Soltanto successivamente potrebbe arrivare l’accelerazione per un nuovo terzino.

Il Milan aveva valutato il portoghese

Non c’è però soltanto il Porto, stando a quanto riportato da Matteo Moretto su YouTube, il giocatore era stato proposto anche al Milan ma l’operazione con i rossoneri resta comunque complessa e, allo stato attuale, non sembra essere quella maggiormente avanzata.

Le possibilità di una separazione, dunque, esistono ma non c’è ancora una trattativa arrivata alla fase conclusiva. Il Porto resta una delle piste più interessanti per il futuro di Tavares, ma dovrà prima completare altre operazioni e definire le proprie uscite.