La pista Icardi resta molto complicata per la Lazio ma non è tramontata: l’argentino non ha chiuso alla possibilità di tornare in Italia

La Lazio continua a tenere viva la suggestione Mauro Icardi che potrebbe trasformarsi nel grande colpo dell’estate per i biancocelesti. L’operazione resta complessa, ma al momento dall’attaccante argentino non sarebbe arrivato alcun rifiuto nei confronti dell’ipotesi biancoceleste.

🎧 Ascolta Lazio News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast con le ultime notizie biancocelesti. Clicca qui!

Il ritorno in Italia continua ad attirarlo, anche se nelle sue valutazioni pesano pure la possibilità di giocare le coppe europee e la prospettiva di un ingaggio importante. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito sarebbe disposto a compiere uno sforzo economico significativo pur di portarlo a Formello.

Ultimissime Lazio LIVE: le conferenze stampa di Gattuso e Romagnoli e le parole di Zaccagni

Lotito può arrivare a 3 milioni a stagione

La Lazio sarebbe pronta a mettere sul tavolo un contratto da circa 3 milioni di euro a stagione. Una cifra superiore rispetto agli standard abituali del club, resa però più sostenibile dalla possibilità di acquistare Icardi a parametro zero e dal sogno di avere finalmente un centravanti degno della categoria e che possa essere indubbiamente la punta dell’albero.

L’argentino, però, non ha ancora preso una decisione definitiva. La priorità resta trovare un progetto capace di soddisfarlo sia dal punto di vista tecnico sia economico, motivo per cui la Lazio deve fare i conti con una concorrenza potenzialmente importante.

Una pista difficile, ma ancora aperta

La sensazione è quindi chiara: Icardi alla Lazio resta un’operazione complicata, ma non impossibile. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle eventuali alternative che si presenteranno nei prossimi giorni che saranno caldissimi per capire quale sarà il numero 9 dei capitolini.

Lotito, dal canto suo, sembra disposto ad andare oltre i normali parametri salariali pur di provare a regalare a Gennaro Gattuso un centravanti di grande esperienza e peso internazionale dopo un esordio ufficiale deludente contro il Mantova.