Calciomercato
Nuno Tavares, il Porto fa sul serio per il terzino! Si attende l’ok di Villas-Boas
Il Porto fa sul serio per Nuno Tavares, propenso a lasciare la Lazio nonostante il muro di Gattuso. Si attende l’ok di Villas-Boas
Il calciomercato della Lazio si accende attorno a una delle pedine più preziose della rosa. Nuno Tavares potrebbe clamorosamente salutare la Capitale durante questa sessione estiva. Nonostante la blindatura totale da parte del tecnico biancoceleste Rino Gattuso, che considera l’esterno portoghese un elemento imprescindibile e al centro del proprio progetto tattico, le tentazioni di mercato continuano a bussare alla porta del club capitolino.
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L’offerta multimilionaria per Nuno Tavares
Secondo quanto rivelato da Alfredopedulla.com, sul giocatore si è registrato il forte inserimento del Porto. C’è già il pieno avallo tecnico dell’allenatore Francesco Farioli, entusiasta del profilo del lusitano. L’operazione di mercato parte da una base economica solida di ben 20 milioni di euro. Per sbloccare definitivamente l’affare e portarlo a compimento, adesso si attende solo il placet definitivo del presidente André Villas-Boas.
I retroscena sul rifiuto di Nuno Tavares al Besiktas
Sullo sfondo resta lo sfondo di altre pretendenti europee. Il Besiktas ha tentato un approccio concreto nei giorni scorsi, ma si è scontrato con il mancato gradimento da parte del portoghese, poco propenso al trasferimento in Turchia. Il club di Istanbul ha così virato bruscamente su Dango Ouattara, chiudendo l’accordo con il Monaco.
Il sondaggio della Fiorentina per Nuno Tavares
I radar sul portoghese non si accendono però solo all’estero. La fonte giornalistica ricorda infatti come anche la Fiorentina abbia effettuato un sondaggio esplorativo per capire i margini di manovra. La corsa a Nuno Tavares resta apertissima.
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