Conferenza stampa Gattuso: ecco quando parlerà il nuovo tecnico della Lazio

Conferenza stampa Gattuso, il nuovo tecnico biancoceleste si presenterà davanti ai cronisti per affrontare tematiche importanti

La stagione della Lazio è pronta a entrare nel vivo sotto la guida del suo nuovo condottiero. Gennaro Gattuso scalda i motori e si prepara a iniziare ufficialmente la sua avventura sulla panchina capitolina. Nei giorni scorsi, il tecnico ha fatto tappa nel quartier generale di Formello per un vertice strategico con il direttore sportivo Angelo Fabiani, pianificando le prime mosse di mercato e delineando le linee guida del ritiro estivo.

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Il programma di Gattuso per il raduno

La tabella di marcia è già definita. Il prossimo 9 luglio la squadra si ritroverà nel centro sportivo biancoceleste per sostenere i test medici e atletici di rito. Successivamente, a partire dal 13 luglio, l’ex ct della Nazionale guiderà le prime sessioni di allenamento sul campo, dando ufficialmente il via alla preparazione precampionato per forgiare una squadra pronta a lottare su tutti i fronti.

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L’attesa per la conferenza di Gattuso

I tifosi e gli addetti ai lavori attendono con grande curiosità le prime parole ufficiali del nuovo mister. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, la conferenza stampa di presentazione di Gattuso andrà in scena intorno alla metà della prossima settimana, in un evento mediatico molto atteso dall’ambiente laziale.

Le ambizioni future

L’incontro con i giornalisti sarà l’occasione perfetta per fare chiarezza. In quella sede, Gattuso esporrà le sue ambizioni di riscatto e spiegherà nel dettaglio i motivi calcistici e passionali che lo hanno spinto ad accettare la sfida della Lazio, inaugurando ufficialmente un nuovo e intrigante ciclo tecnico.