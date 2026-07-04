Sprint Milan per Gila, entro la prossima settimana si chiude! Napoli e Atalanta beffate

Con un blitz decisivo il Milan sta per chiudere con la Lazio per Gila! Restano da colmare i dettagli sulla cifra della trattativa

Il Milan infiamma il calciomercato con un’operazione lampo destinata a ridisegnare la difesa. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, i rossoneri hanno messo a segno un vero e proprio blitz, strappando il difensore Mario Gila alla concorrenza spietata di Napoli e Atalanta. L’accordo con il centrale spagnolo è già blindato: sul piatto un ricco contratto quinquennale da 5 milioni di euro netti a stagione.

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Il ruolo di Amorim

Dietro a questa accelerazione improvvisa c’è la regia telefonica del tecnico Ruben Amorim, che ha convinto il calciatore a sposare il progetto milanista. Anche il numero uno di RedBird, Gerry Cardinale, ha dato il semaforo verde all’investimento. Il club rossonero conta di chiudere l’accordo definitivo con la Lazio all’inizio della prossima settimana. L’agente del giocatore, Alejandro Camaño, è già al lavoro per colmare la distanza: i biancocelesti chiedono 30 milioni, ma la fumata bianca è vicina sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Una cifra che, sommata al riscatto di Gonçalo Ramos, porta la spesa estiva del Milan già a quota 100 milioni.

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La beffa di mercato

Il sorpasso rossonero lascia l’amaro in bocca al Napoli, che da settimane dialogava con l’entourage dello spagnolo senza però trovare l’intesa con il club di Claudio Lotito. C’è un dettaglio economico non indifferente: la Lazio dovrà versare il 50% della rivendita al Real Madrid, ex club del difensore.

Il no di Mario Gila alla Dea e a Giuntoli

Come rivelato da Alfredopedulla.com, sullo sfondo c’era anche l’Atalanta, che aveva persino trovato un accordo formale con la Lazio per 22 milioni più 3 di bonus. Tuttavia, l’intromissione di Cristiano Giuntoli e i sogni della Dea si sono infranti contro il muro del giocatore. Il difensore spagnolo ha preferito declinare le altre proposte pur di disputare la prestigiosa vetrina della Champions League con la maglia del Milan.