Nuno Tavares nel mirino del Besiktas: l’esterno della Lazio resiste all’assalto? Le ultime

Sirene turche per strappare Nuno Tavares dalla Lazio, le cifre, la volontà del giocatore e tutti i dettagli sul portoghese biancoceleste

Il Besiktas torna a farsi vivo per Nuno Tavares, terzino portoghese della Lazio. Dopo il tentativo fallito della scorsa sessione di mercato, i turchi avrebbero messo sul piatto un’offerta di circa 15 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del giocatore. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, il classe 2000 non sembra intenzionato a lasciare la Capitale e punta a restare in biancoceleste.

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La volontà del giocatore e la strategia della Lazio

Tavares aveva già rifiutato il Besiktas a gennaio, scegliendo di attendere altre opportunità, tra cui un possibile trasferimento in Arabia Saudita che non si è concretizzato. Il portoghese ora è supportato anche da Gennaro Gattuso, che ha espresso chiaramente la volontà di non cedere il giocatore e vuole avere voce in capitolo sulle strategie di mercato del club. La posizione ferma del tecnico appare un elemento decisivo per mantenere il laterale nella rosa laziale.

Il futuro del terzino portoghese

La Lazio, nel frattempo, valuta attentamente la situazione. La volontà del laterale di restare insieme al sostegno di Gattuso rendono complicata qualsiasi trattativa in entrata. Il club biancoceleste punta a costruire una squadra competitiva per la stagione 2026/27, e perdere un giocatore di spessore come Tavares potrebbe creare vuoti difficili da colmare sulla fascia sinistra. Il Besiktas, pur confermando l’interesse, dovrà probabilmente attendere o rivedere le condizioni economiche dell’offerta per convincere la Lazio a trattare.

La situazione resta in evoluzione e i prossimi giorni saranno cruciali per capire se il laterale resisterà alle sirene turche o se la società capitolina valuterà alternative in caso di cessione.