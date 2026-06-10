Grandi novità per la Lazio! Il titolo biancoceleste vola in Borsa tra voci su comunicazioni di Lotito

Lazio, aumento in Borsa e clima rovente in casa dei biancocelesti! La situazione aggiornata delle casse capitoline e le novità sul Flaminio

Arriva una buona notizia per le casse biancocelesti: il titolo della Lazio ha infatti registrato un rialzo del 5% a Piazza Affari, raggiungendo quota 1,64 euro per azione, ai massimi livelli da dicembre 2020.

La crescita, come riportato da Calcio e Finanza, coincide con le voci che circolano negli ambienti politici e istituzionali di Roma, secondo cui il presidente Claudio Lotito potrebbe effettuare una comunicazione ufficiale entro la settimana, a Borse chiuse, sul futuro del club.

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Il clima a Formello non si scioglie

Il clima in casa biancoceleste resta particolarmente teso. Da mesi i tifosi contestano la gestione di Lotito, disertando l’Olimpico e rifiutando di rinnovare gli abbonamenti. Il malcontento è aumentato a seguito di una stagione 2025/26 conclusa con il nono posto in Serie A e l’addio di Maurizio Sarri.

Il blocco del mercato estivo della scorsa stagione e la cessione di giocatori chiave come Guendouzi e Castellanos a gennaio, sostituiti da giovani che non hanno inciso come previsto, hanno ulteriormente alimentato la tensione che potrebbe aumentare nel corso del prossimo campionato.

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Sullo sfondo resta il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, presentato mesi fa durante una conferenza stampa. Le interlocuzioni con il Comune di Roma proseguono e il futuro infrastrutturale del club potrebbe essere influenzato dalle decisioni societarie imminenti.

Il rialzo del titolo Lazio in Borsa, combinato con le voci su possibili comunicazioni di Lotito, segnala un momento cruciale per la società, in cui il club dovrà gestire contestazioni interne e decisioni strategiche, sia sul piano sportivo sia su quello economico, per rilanciare l’immagine e la competitività dei biancocelesti.