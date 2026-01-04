Noslin sicuro: «Daremo il 100% per un match importante come questo. Sul lavoro di Maurizio Sarri» - Lazio News 24

Noslin, centravanti della Lazio, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sprima del match

Tijjani Noslin sarà il centravanti titolare della Lazio nella sfida di oggi contro il Napoli, un’occasione importante per l’attaccante olandese, che nelle ultime settimane si è ritagliato uno spazio sempre più rilevante all’interno della squadra. Con la partenza di Valentin Castellanos e l’assenza di Boulaye Dia, impegnato in Coppa d’Africa, Noslin rappresenta attualmente l’unica punta centrale a disposizione di Maurizio Sarri, chiamato quindi a guidare l’attacco biancoceleste in una gara di alto livello.

La crescita di Noslin non è passata inosservata. Arrivato con aspettative da confermare, l’attaccante ha lavorato con pazienza, sfruttando ogni opportunità concessa e guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico. La scelta di affidargli il ruolo di titolare contro il Napoli è la conferma di un percorso in costante ascesa, fatto di impegno, sacrificio e segnali incoraggianti sul campo.

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio-Napoli, Noslin ha mostrato grande determinazione e consapevolezza del momento. L’olandese ha sottolineato l’importanza della fiducia ricevuta dall’allenatore e dal gruppo, ribadendo l’obiettivo di offrire una prestazione di livello per aiutare la squadra a conquistare i tre punti.

Inevitabile anche il riferimento alla memorabile tripletta realizzata contro il Napoli nella scorsa stagione, un ricordo ancora vivo nella mente di Noslin. Un episodio che rappresenta uno stimolo in più per ripetersi e lasciare ancora il segno. Oggi, con l’attacco della Lazio sulle sue spalle, Noslin è chiamato a dimostrare di poter essere protagonista e punto di riferimento offensivo.