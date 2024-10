Noslin Sabelli, Nicolosi: «Se il contatto fosse stato più alto sarebbe stato da rosso»

Noslin Sabelli, contatto duro e giallo per l’esterno biancoceleste, che rischia anche il rosso: l’analisi di Manuela Nicolosi

Dopo il gol Noslin si prende un grosso rischio su Sabelli in Lazio Genoa: intervento in ritardo e molto duro dell’esterno biancoceleste che colpisce il piede del difensore del Genoa. Punizione e giallo per l’olandese, con il VAR che valuta l’intervento molto pericoloso, ma per fortuna di Noslin non abbastanza alto per un cartellino rosso. Di seguito il commento di Manuela Nicolosi, moviolista, su DAZN.

MANUELA NICOLOSI – «Intervento di Noslin su Sabelli, anche se prende il pallone con il piede resta sul piede di Sabelli. Bisognava verificare il punto di contatto per vedere se fosse sul piede o al di sopra, altrimenti il colore del cartellino sarebbe stato diverso».