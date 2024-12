Noslin a LSC: «Per me è un match speciale e ho sempre giocato di giocare ad Amsterdam, ecco cosa dobbiamo fare»

Noslin, il giocatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni della vigilia in prossimità della partita con l’Ajax

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, domani la Lazio torna in campo con l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione agli ottavi di finale diretti. Alla vigilia della partita con l’Ajax Noslin si è espresso lasciando suscitare la sua gioia per il suo ritorno in Olanda

PAROLE – Sono molto contento di essere ad Amsterdam, la mia città natale. La mia famiglia e tanti miei amici saranno qui domani. Per me è una grande partita, ho sempre sognato di giocare qui nello stadio dell’Ajax. Spero che riusciremo a vincere. Dobbiamo giocare la nostra partita che sarà molto complicata. Loro hanno tanta qualità e pressano bene. Però se noi continuiamo sul nostro livello che abbiamo mostrato nelle ultime settimane abbiamo una grande possibilità di vincere. Spero che questa non sia la versione migliore di me (ride, ndr). Voglio raggiungere sempre più traguardi e soprattutto rimanere costante per far vedere ancora di più cosa so fare