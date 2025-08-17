Noslin-Lazio, il goal e quel futuro che ad oggi resta assai in bilico. La situazione attuale dopo - Lazio News 24

Noslin-Lazio: l’olandese prova a guadagnarsi la conferma, ma il futuro è in bilico. La situazione

Sembrava già scritta la parola fine sulla storia tra Tijjani Noslin e la Lazio, ma l’estate biancoceleste potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Dopo settimane di incertezza, l’attaccante olandese sta provando a ritagliarsi uno spazio nella rosa di Maurizio Sarri, mettendo sul campo determinazione, corsa e qualche segnale incoraggiante.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la permanenza di Noslin alla Lazio non è più da escludere. L’ex Verona, arrivato a Formello con grandi aspettative, ha mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite estive. Il primo squillo è arrivato nell’amichevole contro il Frosinone, dove si è procurato il rigore poi trasformato da Guendouzi. Ma è stato soprattutto il gol realizzato nel match contro l’Atromitos a riaccendere l’attenzione su di lui.

In quella che potrebbe essere stata l’ultima amichevole prima dell’inizio della Serie A, Noslin ha approfittato della chance offertagli per dimostrare di poter essere utile alla causa. Una prestazione solida, fatta di movimenti intelligenti e grinta, che ha colpito positivamente lo staff tecnico della Lazio.

Tuttavia, la sua permanenza nella Capitale resta appesa a un filo. La Lazio, infatti, è chiamata a fare ancora due tagli per rientrare nel limite dei 17 giocatori over 22 anni inseribili nella lista Serie A. E proprio Noslin è uno dei nomi in bilico. La società valuta l’opportunità di cederlo per recuperare almeno in parte i 15 milioni di euro investiti per il suo cartellino.

La decisione definitiva verrà presa nei prossimi giorni, con la fine del calciomercato sempre più vicina. La Lazio spera che le recenti prestazioni dell’olandese possano aumentarne il valore sul mercato, nel caso si decidesse per una cessione.

Quel che è certo è che Noslin, oggi più che mai, ha voglia di restare e giocarsi le sue carte in maglia biancoceleste. Sarri riflette, il mercato corre, e il destino dell’attaccante olandese resta uno dei nodi più caldi da sciogliere in casa Lazio.