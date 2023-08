Nesta: «Le dimissioni di Mancini? Mi hanno sorpreso lo vedevo perfetto per la Nazionale»

Nesta, l’allenatore della Reggiana rilascia alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere riguardo le dimissioni di Mancini

Ai microfoni di Mediaset ha parlato Alessandro Nesta, il quale rilascia alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere riguardo le dimissioni di Mancini

MANCINI – Le dimissioni di Mancini? Mi hanno sorpreso molto. Lo considero come l’allenatore perfetto per la Nazionale. Ci ha fatto vincere un Europeo, poi dopo non è andata come tutti volevamo ma rimangono comunque sorpreso. Sono molto curioso di capire chi prenderà il suo posto