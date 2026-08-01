Nesta torna a Formello e si emoziona: «Qui sono cresciuto come uomo e calciatore»

Alessandro Nesta, ex giocatore della Lazio e ora allenatore dell’Avellino, ha commentato con commozione il suo ritorno a Formello

Il ritorno a Formello non può rappresentare un appuntamento come gli altri per Alessandro Nesta. L’attuale allenatore dell’Avellino è tornato nel centro sportivo della Lazio in occasione dell’amichevole disputata contro la formazione biancoceleste, ritrovando quei luoghi nei quali ha costruito una parte fondamentale della propria vita professionale e personale.

Per l’ex capitano laziale è stata una giornata ricca di ricordi. Proprio a Formello, infatti, Nesta è cresciuto fino a diventare uno dei difensori più importanti della storia del calcio italiano. Il confronto con la squadra allenata da Gennaro Gattuso gli ha permesso di rivedere un ambiente profondamente cambiato nelle strutture, ma ancora capace di suscitare emozioni particolari.

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Nesta Lazio, il ritorno emozionante nel centro sportivo

Al termine dell’amichevole, Alessandro Nesta è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio. L’allenatore dell’Avellino non ha nascosto il coinvolgimento provato nel rimettere piede nel centro sportivo che lo ha accompagnato durante gli anni della sua formazione.

Formello conserva un significato speciale per chi, come lui, ha vissuto tutte le tappe del settore giovanile biancoceleste prima di imporsi in prima squadra. Il legame con il club è rimasto intatto anche dopo il trasferimento al Milan e la conclusione della carriera da calciatore.

Nesta Lazio, il ricordo degli anni in biancoceleste

Nel suo breve intervento, Nesta ha ricordato le vittorie ottenute con la maglia della Lazio e il percorso compiuto a Roma. Una storia iniziata da ragazzo e culminata con la conquista di trofei prestigiosi, accompagnata dalla responsabilità di indossare la fascia da capitano.

«Quando vengo qua sono sempre emozionato, ho vinto e sono cresciuto qui come uomo e calciatore, rimarrà sempre un posto speciale. Non c’erano tutti questi campi, complimenti».

Parole semplici ma particolarmente significative, attraverso le quali l’ex difensore ha ribadito quanto il rapporto con l’ambiente laziale sia ancora profondo. Formello non rappresenta soltanto un luogo di lavoro del passato, ma uno spazio legato alla sua crescita e alla costruzione della sua identità.