Nazionali, Nigeria-Benin 3-0: la partita di Dele Bashiru

Nazionali, trionfo netto della nazionale nigeriana nella gara di African Nations League contro il Benin: la partita del biancoceleste

Archiviato il turno di serie A che ha visto pareggiare la Lazio in casa con il Milan, la serie A ha lasciato spazio alle nazionali e ai rispettivi impegni, e ad andare in campo non è stata solo l’Italia di Spalletti ma anche la Nigeria di Dele Bashiru. La nazionale nigeriana nel match contro il Benin trionfa con un netto 3-0 grazie alle reti di Lookman e Osimhen, e a far parte della sfida è stato anche il giocatore della Lazio, il quale è entrato al 64′ al posto di Iwobi