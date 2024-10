Nazionali, Lazio protagonista ieri: oggi un solo biancoceleste in campo

Nazionali, la Lazio con Tchaouna, Dele-Bashiru e Dia, è stata assoluta protagonista di vari match. Oggi un solo giocatore di Baroni impegnato

Nella giornata di venerdì 11 ottobre, nel corso delle gare delle Nazionali, la Lazio si è resa protagonista con i suoi calciatori. In gol Dele-Bashiru (Libia-Nigeria) e Dia (Senegal-Malawi), mentre per Tchaouna con la Francia U21 è arrivato un assist. 90 minuti in campo per Marusic e Hysaj con Montenegro e Albania.

Nella giornata di oggi, tra i biancocelesti, solo Gustav Isaksen sarà impegnato. Alle ore 20:45 andrà in scena Spagna Danimarca. Il danese raggiungerà Marco Baroni per preparare il match contro la Juventus solamente mercoledì.