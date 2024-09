Nazionali, Deschamps CONVOCA Guendouzi per la Nations League: la REAZIONE social – FOTO

Nazionali, il gigante francese reagisce sui social alla chiamata per gli impegni di Nations League di Deschamps con la Francia

Archiviato il turno di campionato che ha visto pareggiare la Lazio con il Milan sabato sera, è tempo per la serie A di lasciar spazio alle Nazionali e agli impegni di Nations League. Lo sa bene la Francia, con Deschamps che ha reso nota la lista dei convocati per le partite che attenderanno in blues tra cui anche quella con l’Italia di venerdì sera. Nella lista del ct francese è presente anche Guendouzi, il quale reagisce cosi sui social alla convocazione