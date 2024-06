Nazionale, Zaccagni: «Gol? L’esultanza è stata fantastica. Ecco come l’ho vissuta». Le parole del giocatore

Mattia Zaccagni, arciere della Lazio ha regalato la qualificazione all’Italia quando tutto sembrava perduto. In merito a quanto successo contro la Croazia e non solo ecco le parole del calciatore biancoceleste ai microfoni della Uefa.

PAROLE– «Sono stati giorni intensi, è stata un’emozione fortissima. Ovviamente non pensavamo che servisse per forza il pareggio. Fortunatamente è arrivato. Adesso pensiamo solo a preparare una gara importantissima contro la Svizzera. Può essere la scossa? Abbiamo sempre saputo che la nazionale spesso soffre per poi venire fuori nei momenti che contano. E adesso ci aspettiamo proprio questo da noi stessi ».

GOL– «L’azione l’ho vissuta normalmente, come un’azione qualsiasi. Non mi ero nemmeno reso conto che fosse l’ultima azione della partita. Appena ho visto Calafiori che portava palla e che la difesa croata si stringeva sempre di più, io sono rimasto nella mia posizione naturale e quando mi è arrivato il pallone non ci ho pensato due volte. L’esultanza è stata fantastica, con tutta la panchina, con tutto lo staff, tutti ragazzi. Qualcuno di noi si è fatto male alla costola perché eravamo schiacciati da tutti. Ma è stato veramente emozionante ».