Nazionale, Santos vince la classifica degli allenatori: Mancini settimo

Nazionale, Fernando Santos vince la classifica mondiale degli allenatori e Mancini si piazza al settimo posto

A una settimana dalla fine della fase a gironi di Euro 2020, è stata stilata la classifica mondiali dei migliori allenatori nazionali. Il “miglior allenatore nazionale del mondo” è per la seconda volta Fernando Santos, tecnico del Portogallo che ottiene 112 punti. Settimo posto per Roberto Mancini che di punti ne accumula 42. Menzione anche per Marcello Lippi, ct della Cina che si posiziona in diciannovesima posizione.

