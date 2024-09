Nazionale, Ricci: «L’importante ora è dare CONTINUITA’ a quanto fatto oggi. La cosa che MI PIACE di più di questa squadra è…». Le parole del giocatore

L’Italia batte 3-1 la Francia a Parigi e inizia bene la sua Nations League. In zona mista ha parlato il centrocampista del Torino Samuele Ricci. Le sue parole.

PAROLE– «Bisogna continuare così, pensando step by step, partita dopo partita. Quanto a me posso migliorare e soprattutto limitare gli errori che ho commesso oggi. I francesi rispetto a noi hanno più velocità, spunto e anche fisicità specialmente sugli esterni, ma noi non dobbiamo sentirci inferiori perché abbiamo dimostrato di potercela giocare anche contro chi da tanti anni milita nelle leghe più importanti. L’importante ora è dare continuità a quanto fatto oggi. La cosa che mi piace di più di questa squadra è che ci sono tanti giocatori di qualità che possono ricoprire più ruoli anche all’interno della stessa partita. Questa duttilità può aiutarci nel nostro cammino»