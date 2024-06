Nazionale, Frattesi: «Con la Spagna dobbiamo stare attenti in fase difensiva. Dovremo essere bravi a fare QUESTO». Le parole del giocatore

Davide Frattesi sta parlando in conferenza stampa in vista di Spagna-Italia, in programma giovedì 20 giugno alle ore 21. Ecco le parole del centrocampista dell’Inter.

PARTITA CON LA SPAGNA – «Con la Spagna ci sarà più spazio ma anche da difendere maggiormente. Credo che avremo meno possesso palla perché è il loro punto di forza. Dovremo essere bravi a sfruttare le poche occasioni che ci concederanno. Ma dobbiamo stare più attenti in fase difensiva rispetto all’Albania»

DIFFERENZE TRA ITALIA E INTER – «Non è mai facile calarsi in un ambiente di una squadra che è arrivata in finale di Champions League. La gestione di Inzaghi è stata più che giusta nei miei confronti. Con Spalletti ho avuto maggiore tempo per lavorare, motivo per cui gioco più volte da titolare con l’Italia. Io dò sempre il massimo in ogni casa»

PUNTI DI FORZA SPAGNA – «La Spagna si porta i suoi punti di forza da tempo, ossia il possesso palla e il palleggio. È una grande squadra».