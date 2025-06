Nazionale, Buffon su Acerbi: «Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l’Italia»

Nazionale, le dichiarazioni di Gianluigi Buffon sulla decisione dell’ex difensore della Lazio Acerbi di rifiutare la chiamata degli Azzurri

L’ex campione del mondo nonché grande leggenda della Juve e capodelegazione della nostra Nazionale Gianluigi Buffon ha voluto esprimere il proprio parere circa la scelta dell’ex difensore della Lazio Acerbi di rifiutare la Nazionale azzurra. Ecco le sue parole ai microfoni di Rai Sport:

«Un calciatore non dice no a Spalletti, dice no ad un qualcosa di più grande che è l’Italia. Alla fine figure come me e come Spalletti, o gli allenatori e dirigenti che ci sono stati prima, siamo qua ma siamo caduchi. Per un certo periodo della nostra vita abbiamo l’onore di poter rappresentare l’Italia. Quel valore è imprescindibile: il valore unico è la maglia azzurra e il poter rappresentare il nostro movimento».