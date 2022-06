Italia Germania, le probabili formazioni: chance per Acerbi

Nations League, le probabili formazioni di Italia Germania: chance per Acerbi dal primo minuto

L’Italia di Mancini è chiamata ad archiviare in fretta la cocente sconfitta subita contro l’Argentina e rialzare la testa già nella gara di questa sera contro la Germania. Per il primo appuntamento di Nations League, il ct manderà in campo una formazioni quasi inedita in cui anche Acerbi potrebbe avere una chance. Di seguito, le probabili formazioni di Italia Germania:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Spinazzola; Locatelli, Cristante, Tonali; Politano, Scamacca, Pellegrini. Ct: Mancini

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Goretzka; Havertz, Muller, Sané; Werner. Ct: Flick