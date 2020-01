Napoli Lazio, i bookmakers vedono favoriti i capitolini

Questa sera al via i quarti di finale di Coppa Italia. Ad aprire le danze Napoli-Lazio: ecco le quote dei principali siti

La gara che andrà in scena questa sera al San Paolo, vedrà affrontarsi la Lazio ed il Napoli. I biancocelesti vengono da 11 vittorie consecutive in campionato, mentre i napoletani hanno perso per 0-2 in casa contro la Fiorentina nell’ultimo turno.

Secondo i principali siti di scommesse, la squadra di Inzaghi è favorita, anche se di poco, per la vittoria: il 2 è quotato a 2,65, la vittoria degli uomini di Gattuso è a 2,55 ed il pareggio nei 90 minuti è dato a 3,30.