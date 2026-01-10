Napoli Lazio Primavera, pareggio a reti bianche a Cercola: poche emozioni - Lazio News 24

News
Napoli Lazio Primavera, pareggio a reti bianche a Cercola: poche emozioni
Napoli Lazio Primavera, la squadra di mister Francesco Punzi non riesce a conquistare tre punti nella trasferta campana. I numeri del match
Nulla da fare, contro il Napoli arriva un pareggio per 0-0 per la Lazio U 20; termina a reti bianche il match valido per la 19a giornata del campionato Primavera 1 25-26. I ragazzi di Francesco Punzi si devono accontentare di un punto che al momento li relega alla sedicesima posizione, con una sola lunghezza dalla zona play out. Il tabellino della gara:
NAPOLI-LAZIO 0-0
NAPOLI U20: Ferrante, Cimmaruta, Gambardella, Garofalo, Raggioli (85` Borriello), Smeraldi, Carucci, Lo Scalzo (77` Camelio), Gorica (51` Barido), Genovese, Olivieri. A disp.: Spinelli, Colella, De Luca, Palomba, D`Angelo, Anic, Chiummariello, Eletto. All.: Dario Rocco
LAZIO U20: Pannozzo, Ciucci, Calvani, Bordon, Santagostino, Cuzzarella (77` Montano), Sulejmani (67` Marinaj), Bordoni, Farcomeni (67` Munoz), Ferrari, Iorio (46` Gelli). A disp.: Bosi, Battisti, Milillo, Trifelli, Canali, Pernaselci, Cangemi. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Antonio Liotta (sez. Castellammare di Stabia)
Assistenti: Giovanni Ciannarella – Nicola Valcaccia
NOTE. Ammoniti: 69` Carucci (N), 79` Gelli (L).
Recupero: 0` pt; 4` st.
Campionato Primavera 1 | 19ª giornata – Sabato 10 gennaio 2026, ore 11:00 – Stadio Giuseppe Piccolo, Cercola (NA)
News
