Calciomercato Lazio, idea Rayan per l'attacco! Presentata un'offerta: i dettagli - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste ha proposto una prima offerta al Vasco da Gama per il giocatore: le novità

Il calciomercato della Lazio non si ferma e, dopo aver ufficializzato l’innesto di Petar Ratkov come erede di Taty Castellanos, il club biancoceleste sembra intenzionato a piazzare un altro colpo da novanta. Il Direttore Sportivo Angelo Fabiani ha messo nel mirino quello che in Brasile definiscono il “nuovo fenomeno”: Rayan, talento purissimo del Vasco da Gama.

Lazio, assalto a Rayan: offerta shock per il gioiello del Vasco

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la società capitolina avrebbe rotto gli indugi per assicurarsi le prestazioni di Rayan Vitor Simplicio Rocha, meglio noto semplicemente come Rayan. Il classe 2006 è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio sudamericano e il club biancoceleste si sarebbe fatto avanti con una prima proposto che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro per il 50% del cartellino.

Si tratta di una strategia precisa: dividere la proprietà del giocatore con il Vasco da Gama per abbattere i costi immediati di un’operazione che, per il cartellino intero, supererebbe i 40 milioni di euro. Questa formula permetterebbe al club brasiliano di mantenere una futura rivendita altissima su un calciatore destinato a palcoscenici mondiali.

Calciomercato Lazio: la concorrenza internazionale per Rayan

Portare Rayan a Formello non sarà però una missione semplice. Tuttavia i capitoli devono fronteggiare una concorrenza agguerrita e di altissimo livello. Sulle tracce del diciottenne brasiliano ci sono infatti colossi del calibro di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, storicamente molto attenti ai giovani talenti, oltre a Porto e Crystal Palace.

Angelo Fabiani sta cercando di giocare d’anticipo, puntando sulla centralità del progetto tecnico biancoceleste per convincere il ragazzo. Tuttavia, il prezzo fissato dal Vasco da Gama resta un ostacolo importante: i brasiliani non hanno fretta di vendere e sanno che il valore del ragazzo è destinato a salire ulteriormente nei prossimi mesi.

