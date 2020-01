Napoli Lazio, partenza biancoceleste in direzione Coppa Italia VIDEO

Napoli Lazio, la partenza social dei biancocelesti per la sfida di domani sera valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Manca sempre meno a Napoli-Lazio, sfida che andrà in scena domani sera allo Stadio San Paolo alle ore 20:45. Il match è valido per i quarti di finale di Coppa Italia ed è a eliminazione diretta: entrambe le squadre si stanno preparando al meglio per poter passare il turno. Poco fa i biancocelesti sono partiti dalla Stazione Termini alla volta del capoluogo partenopeo: direzione semifinale. Ecco il racconto del viaggio su Twitter: