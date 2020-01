Napoli Lazio, Luiz Felipe: «Teniamo moltissimo alla Coppa Italia. Faremo un grande match»

Napoli Lazio, Luiz Felipe nel prepartita del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia ai microfoni di Lazio Style Channel

Manca veramente poco a Napoli-Lazio, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia. A parlare nel pre partita è Luiz Felipe che ai microfoni di Lazio Style Channel ha detto:

«Teniamo molto alla Coppa Italia: questa competizione ci ha portato tanta soddisfazione per noi tra la finale con l’Atalanta e la Supercoppa contro la Juventus. Stasera dovremo fare una grandissima partita per riuscire a passare il turno. Stasera non è facile per nulla perché giocare di nuovo contro il Napoli sarà difficile ma se ci siamo riusciti con la Juventus, riusciremo anche stasera. Il Napoli non vive un grande momento ma ha dei grandi giocatori. Dobbiamo fare attenzione stasera perché potrebbero vincere da un momento all’altro e non dovrà essere stasera.»