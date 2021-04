Immobile, servono i suoi gol per sfatare il tabù Napoli

Ciro Immobile dovrà caricarsi la squadra sulle spalle nel match di stasera. Per sfatare il tabù Napoli serviranno i suoi gol

Napoli Lazio sarà un crocevia fondamentale per la corsa Champions. Un vero e proprio scontro diretto, dove entrambe le squadre si giocheranno una bella fetta di futuro. Una sconfitta potrebbe quasi sicuramente voler dire addio ai sogni di gloria.

TABÙ – Ma ecco che, come sottolineato da La Repubblica, i biancocelesti devono anche fare i conti con un tabù da sfatare. Infatti la Lazio non passa a Napoli dal 31 maggio 2015. Quella vittoria aveva permesso ai biancocelesti, allora guidati da Stefano Pioli, di qualificarsi per i preliminari di Champions. Da allora, 5 vittorie e 1 pareggio per i partenopei. E per sfatare questo trend negativo i capitolini non possono che affidarsi a Ciro Immobile.

SEMPRE IN RETE – Infatti il bomber di Torre Annunziata contro gli azzurri è un vero cecchino, visti i 5 gol nelle ultime 5 gare di A contro i campani. L’ultimo quello dell’andata, con un colpo di testa in girata. La speranza di Inzaghi e di tutto il mondo Lazio è che questo trend si confermi e che serva per sfatare il tabù in terra partenopea. Per la corsa Champions servono i gol di Ciro.