Napoli Lazio, con un giallo saltano l’Inter: tre diffidata in casa biancoceleste

Napoli Lazio, tanti i diffidati in casa biancoceleste che devono stare attenti a non ricevere un cartellino giallo

Questa sera scenderanno in campo Napoli e Lazio per il posticipo della quindicesima giornata di Serie A. Ben tre biancocelesti, però, dovranno stare attenti a non ricevere cartellini gialli, altrimenti salteranno la partita di lunedì prossimo contro l’Inter.

I tre laziali in diffida sono Castellanos, Gila ed Isaksen. Rovella, invece, ha collezionato la quinta ammonizione la scorsa partita contro il Parma e salterà la gara di questa sera.