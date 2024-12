Napoli Lazio, quanti diffidati in casa biancoceleste: con un giallo salteranno l’Inter

Napoli Lazio, sono ben tre i giocatori biancocelesti diffidati che con un’ammonizione salteranno la prossima contro l’Inter

Dopo la sfida di Coppa Italia in programma domani 5 dicembre alle ore 21:00, la Lazio affronterà nuovamente il Napoli anche in campionato domenica 8 dicembre. In quell’occasione, ben tre biancocelesti dovranno prestare attenzione alle ammonizioni.

Infatti, Isaksen, Castellanos e Gila sono diffidati ed in caso di cartellino giallo salteranno il prossimo match contro l’Inter, proprio come Rovella salterà il Napoli a causa delle troppe ammonizioni ricevute.