Napoli Lazio, Correa ed il supporto della compagna FOTO

Nel secondo tempo di Napoli-Lazio, al posto di Caicedo è tornato Correa: nonostante la sconfitta la compagna lo sostiene

Finalmente si è rivisto Correa: dopo due gare di stop per infortunio, l’argentino è tornato in campo per aiutare la Lazio a ribaltare il risultato contro il Napoli.

Nonostante la sconfitta finale, Desiré Cordero, compagna del Tucu, non ha fatto mancare il suo apporto verso il numero undici ed ha postato una storia su Instagram scrivendo: «Sono con te anche se sono lontana. Forza Lazio. Pensiamo al derby».