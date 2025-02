Napoli, la procura di Roma chiede il rinvio a giudizio per De Laurentiis sul caso plusvalenze: le ultime

Napoli, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis sul caso plusvalenza: ecco l’accusa

La Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nell’ambito dell’indagine sul caso plusvalenze per falso in bilancio relativa alle stagioni 2019, 2020 e 2021. Secondo quanto riportato dall’ANSA, i pubblici ministeri Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano hanno avanzato la stessa richiesta anche per la società partenopea e per Andrea Chiavelli, braccio destro del patron.

L’inchiesta riguarda presunte plusvalenze fittizie in due operazioni di mercato: il trasferimento del difensore Kostas Manolas dalla Roma nell’estate del 2019 e l’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille nel 2020.