Napoli, azzurri fuori dall’Europa dopo 14 anni: i numeri sono da incubo per la squadra di Calzona

Napoli, finisce con un pari con il Lecce la stagione Horror della formazione di Calzona: i numeri degli azzurri

Finisce 0-0 con il Lecce una stagione da accartocciare e buttare nel cestino per il Napoli di Calzona, la quale dallo scudetto dello scorso anno passa a non andare neanche in Conference League. Gli azzurri quindi non accedono in Europa dopo 14 anni, la loro prima volta fu con Walter Mazzarri in panchina, protagonista anche lui in negativo della stagione degli azzurri.

Gli oramai ex campioni d’italia, chiudono la stagione con 53 punti conquistati esattamente 37 in meno rispetto ai punti conquistati dalla squadra di Luciano Spalletti lo scorso anno.