Napoli, Mazzarri subito al lavoro: nel mirino…la Lazio

Il Napoli di Walter Mazzarri è subito al lavoro verso i prossimi incontri, osservata special del nuovo tecnico la Lazio di Maurizio Sarri

Neanche il tempo di porre la propria firma sul contratto, che Walter Mazzarri si è già messo all’opera. Come testimoniato dal club campano nella giornata di ieri, il nuovo tecnico partenopeo ha già messo a dura prova i propri giocatori, sottoponendoli ad allenamenti (quali non convocati dalle rispettive nazionali) ad alta intensità.

Ironia del destino, malgrado la prima parte di campionato si sia quasi conclusa (e campani e biancocelesti si siano già incontrati), la Lazio di Maurizio Sarri e Mazzarri avranno modo di incrociarsi più volte ancora in stagione. Le due squadre saranno protagoniste all’Olimpico il weekend del 28 gennaio, ma non solo: ambedue sono in lista per la Supercoppa Italiana (nuovo formato) e si trovano pure in corsa nello stesso “lato” del tabellone della Coppa Italia (possibile match in semifinale).