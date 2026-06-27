Muriqi torna al Fenerbahce e ripensa alla Lazio: «A Roma non mi hanno aiutato!»

Vedat Muriqi alla Lazio ha vissuto un’esperienza complicata e ora per lui si è concretizzato il ritorno in Turchia. I suoi ricordi biancocelesti

Il ritorno di Vedat Muriqi al Fenerbahce riporta inevitabilmente alla memoria anche la sua esperienza con la maglia della Lazio. Il centravanti kosovaro ha lasciato il Maiorca ed è rientrato in Turchia, tornando in un ambiente che conosce bene e nel quale aveva già vissuto momenti importanti della propria carriera.

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Proprio dal ritiro di Topuk Yaylası, luogo simbolico per il suo percorso, Muriqi ha parlato del periodo trascorso in Italia. Un’avventura complicata, vissuta in un contesto tecnico molto competitivo e con difficoltà di ambientamento che, secondo il racconto dell’attaccante, hanno inciso profondamente sul suo rendimento in biancoceleste. Nel ripercorrere quella parentesi, Vedat Muriqi ha sottolineato quanto sia stata importante sul piano dell’esperienza, pur dentro un percorso tutt’altro che semplice. Le sue parole:

L’ESPERIENZA ALLA LAZIO – «Posso dire di essere cresciuto tantissimo dal punto di vista dell’esperienza. Il mio trasferimento alla Lazio è avvenuto proprio mentre ero a Topuk Yaylası: sono partito da qui e ora sono tornato. Sto svolgendo il mio primo allenamento di nuovo qui. Alla Lazio avevo davanti Ciro Immobile, che in quel periodo era il vincitore della Scarpa d’Oro. È stata una situazione molto difficile».

DIFFERENZE CON LA TURCHIA E L’AVVENTURA AL MAIORCA – «Qui, quando arriva un calciatore, ci sono traduttori, lo staff e tutti ti chiedono se hai bisogno di qualcosa. Lì, invece, non è così: sei completamente da solo. Sei solo con il tuo destino; o riesci ad adattarti da solo oppure vivi le difficoltà che ho vissuto io. Inoltre arrivavamo dalla Turchia: la differenza di lingua, cultura e religione ha reso tutto ancora più complicato. Poi è iniziata la mia avventura al Maiorca. Pensavo sarebbe stata breve, ma le cose sono cambiate rapidamente ed è diventata un’esperienza durata due anni».

L’avventura alla Lazio non ha lasciato il segno sperato sul piano realizzativo, ma per Vedat Muriqi resta comunque una tappa significativa della carriera. Il centravanti ha parlato di crescita, di difficoltà e di un percorso che lo ha portato poi al Maiorca, dove la sua esperienza si è prolungata più del previsto.

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