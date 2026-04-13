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Muriqi, l’ex Lazio piace al Barcellona! Nuovo record al Maiorca e interesse da 40 milioni
Muriqi, ex centravanti della Lazio diventa leggenda e attira una big della Liga pronta a pagare la clausola! Le ultime sul pirata
Vedat Muriqi continua a scrivere la storia con la maglia del Maiorca. L’ex centravanti della Lazio ha raggiunto quota 55 gol in maglia rossonera, diventando il miglior marcatore di sempre del club e superando un nome illustre come Samuel Eto’o. Un traguardo importante, certificato anche dalle ultime due reti segnate contro il Rayo Vallecano, che confermano il momento straordinario dell’attaccante kosovaro.
Secondo quanto riportato da elperiodico.com, le prestazioni di Muriqi non sono passate inosservate. Su di lui avrebbe infatti messo gli occhi il Barcellona, alla ricerca di un centravanti puro, capace di garantire presenza e peso specifico nell’area di rigore. Il profilo del numero nove del Maiorca risponderebbe perfettamente alle esigenze del club blaugrana.
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Muriqi, la clausola e l’interesse della Lazio
Per assicurarsi l’attaccante, il Barcellona potrebbe decidere di pagare la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore, fissata a 40 milioni di euro. Un’operazione che avrebbe ripercussioni anche sulla Lazio, che conserva una percentuale sulla futura rivendita.
In caso di trasferimento, circa il 45% della cifra incassata dal Maiorca finirebbe infatti nelle casse del club biancoceleste. Un dettaglio che rende la situazione ancora più interessante, con la Lazio spettatrice attenta di un’eventuale operazione che potrebbe generare un ritorno economico significativo.
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