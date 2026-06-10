La Super Lig turca attende Muriqi! Quanto incassa la Lazio per il suo passaggio al Fenerbahçe?

Vedat Muriqi è pronto a volare nella Super Lig turca, destinazione Fenerbahçe! Ecco quanto incasserà la Lazio da quest’operazione

Il calciomercato estivo si infiamma con una trattativa definita in ogni dettaglio che sposta gli equilibri in Europa. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’operazione per il passaggio a titolo definitivo di Vedat Muriqi è ormai conclusa. La punta saluta la Spagna e il Maiorca per volare nel Fenerbahce nella Super Lig turca. Il club di Istanbul ha deciso di scommettere con decisione sulla fisicità del calciatore, sborsando una cifra complessiva pari a 15 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni sportive a lungo termine.

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Le cifre dell’affare Muriqi e l’età del bomber

Nonostante l’attaccante abbia spento 32 candeline lo scorso aprile, la valutazione economica dell’affare resta di assoluto rilievo per i parametri internazionali. La dirigenza della compagine turca non ha badato a spese per accontentare le richieste della controparte iberica, superando lo scetticismo legato alla longevità del giocatore. I dirigenti sono convinti che l’esperienza internazionale della punta possa fare la differenza sia in ambito nazionale che nelle competizioni europee, garantendo quel numero di gol necessario per puntare ai massimi traguardi stagionali fin da subito.

Il ricco indennizzo per la Lazio grazie a Muriqi

Questo trasferimento genera un importante effetto a catena che fa sorridere l’ambiente biancoceleste. La Lazio, guidata dal presidente Claudio Lotito, beneficerà infatti in modo indiretto della conclusione di questa trattativa grazie agli accordi stipulati in precedenza. Al momento della cessione del calciatore al club spagnolo, la dirigenza capitolina aveva mantenuto un diritto pari al 45% sulla futura rivendita. Di conseguenza, le casse della società laziale sono pronte a ricevere un prezioso indennizzo economico quantificabile in circa 7 milioni di euro, una somma fondamentale da reinvestire nelle prossime entrate.