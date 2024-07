Munoz Lazio, lo spagnolo SI PRESENTA ai tifosi: tutta la CARICA del neo biancoceleste – VIDEO

Munoz Lazio, il calciatore ex Barcellona si presenta cosi sui social dopo l’ufficialità del suo arrivo in biancoceleste

Dopo Tchaouna, Cabal, Noslin arriva un altro innesto alla Lazio e per Baroni, ossia il giovane talento del Barcellona Munoz. Il calciatore dopo l’annuncio del suo arrivo alla Lazio, ha pubblicato un bel video dove esterna la sua gioia per il suo arrivo nella capitale

PAROLE – Sono molto felice di far parte di questo grande club, è una nuova sfida entusiasmante e bellissima per me, non vedo l’ora di iniziare e di poter indossare questa maglia.

Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto questo possibile, al club per aver avuto fiducia in me, alla mia famiglia e al mio agente per avermi sempre aiutato.

Arrivederci!!! @official_sslazio