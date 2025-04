Muller Lazio, dalla Germania rilanciano: ha ricevuto alcune offerte anche dall’Italia, due i possibili scenari

Muller Lazio potrebbe essere realtà? Un vero e proprio sogno che molti tifosi romantici immaginano di poter vedere solo sulla playstation potrebbe forse concretizzarsi? A darci aggiornamenti sulla trattativa di calciomercato biancoceleste è Sky Germania che riporta nuovi aggiornamenti.

Stando a quanto riportato quest’oggi infatti l’opzione più probabile per il futuro del tedesco è in America. Il campionato dell’MLS accoglie già diversi ex campioni europei o giocatori delle rispettive Nazionali e, il trequartista, potrebbe essere il prossimo. L’alternativa, invece, risulta più triste in quanto sembra che potrebbe anche tenere in considerazione di appendere gli scarpini al chiodo chiudendo proprio nella squadra in cui ha costruito l’intera carriera.

🚨🇺🇸 The future of Thomas #Müller remains open. Although he has received very good offers from Italy, a move to MLS or retirement is currently the most likely scenario.

At FC Bayern, he is credited with top-level fitness, and the expectation is that he will continue his playing… pic.twitter.com/X3wdNV3Wl5

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 11, 2025