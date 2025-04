Muller Lazio, contatto tra quel club italiano e l’agente del tedesco! Novità sulla suggestione del mercato biancoceleste. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Fiorentina, infatti, ha recentemente sondato il terreno con l’agente di Thomas Müller per valutare un’eventuale disponibilità al trasferimento in Italia. Al momento non esiste alcun accordo, ma i dirigenti gigliati hanno chiesto informazioni.

L’agente del calciatore non ha ancora risposto, probabilmente perché intende valutare tutte le opzioni disponibili, per poi confrontarsi con Müller al termine della stagione: tra le ipotesi sul tavolo ci sono la permanenza in Europa, un possibile approdo in Arabia Saudita o in MLS, nelle settimane scorse il giocatore era stato anche accostato al calciomercato Lazio.