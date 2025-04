Muller Lazio, il tedesco lascia il calcio: un biancoceleste sui social lo omaggia con un bel post – FOTO

Condividi via email

Muller Lazio, il calciatore tedesco ha deciso di congedarsi dal calcio alla fine di questa stagione e a salutarlo è un giocatore biancoceleste

Uno dei nomi per la sessione estiva di calciomercato per la Lazio risultava essere quello di Muller, sul quale il club aveva come obiettivo quello di ripetere quanto già accaduto con Klose ma anche con Pedro.

Il calciatore tedesco però, dopo aver salutato il Bayern, a fine stagione saluterà per sempre anche il calcio. A congedare Muller ci pensa un biancoceleste ovvero Ibrahimovic con un post che recita quanto segue