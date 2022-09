Moviola Midtjylland Lazio, Dabanovic sufficiente: giusto i rigori e il gol dell'1-0...

Arbitraggio sufficiente quello del direttore Dabanovic per la moviola di Midtjylland-Lazio del Corriere dello Sport

L’arbitro Dabanovic, fischietto del match di Europa League tra Midtjylland e Lazio, dirige in maniera sufficiente il match. Per la moviola del Corriere dello Sport, il direttore di gara svolge un lavoro da 6 pieno.

LA MOVIOLA – «L’arbitro Dabanovic è costretto a un supplemento d’immagini al gol del vantaggio danese: Isaksen, che colpisce la traversa, parte infatti in posizione regolare così come il contrasto con Hysaj è lecito. Cataldi trattiene lo stesso Isaksen, nell’azione che porta al primo rigore per il Midtjylland: provvedimento giusto. Azione fotocopia quando arriva il bis dal dischetto, in questo caso è Marusic a sbracciare. Corrette anche le ammonizioni: viene punita la manata di Paulinho su Cancellieri, poi Romagnoli alza troppo la gamba sul lanciato. Non c’è fuorigioco di Sviatchenko sullo spiovente di Evander, per il 5-1».