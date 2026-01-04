Moviola Lazio Napoli, l’episodio chiave del match di Serie A - Lazio News 24

Moviola Lazio Napoli, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Napoli, valido per la 18ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.

LA MOVIOLA LIVE

PRIMO TEMPO

Prima timida protesta al 3′ quando Cancellieri riparte e viene stretto in una forbice da due giocatori del Napoli, il laziale sperava in un giallo che non arriva. Gesto di stizza di Pellegrini verso l’arbitro dopo un blocco di Di Lorenzo nei suoi confronti. Punizione per il Napoli per fallo di Guendouzi su Elmas, il francese non approva ma non tocca la palla, peraltro la battuta non sortisce alcun effetto. La Lazio si lamenta per un contatto Spinazzola-Cancellieri che Massa non vede. Mani di Noslin vicino alla sua area, l’arbitro la vede: secondo Marelli su DAZN non era un fallo da accordare. Da lì nasce lo 0-2 di Rrahmani, ci sono proteste dei giocatori della Lazio per blocchi in area di rigore, il check Var non ravvisa irregolarità. Il primo cartellino della gara lo riceve Zaccagni che perde il controllo della sfera e interviene duramente su McTominay: il capitano biancoceleste protesta vivacemente, lo scozzese rimane a terra a lungo. Sono 3 i minuti di recupero. Si va all’intervallo con 4 falli commessi dalla Lazio e 2 in più da parte del Napoli.

SECONDO TEMPO

Primo fischio della ripresa su Pellegrini, reo di uno sgambetto su Politano. Intervento puntuale di Zaccagni in difesa, Di Lorenzo in netto ritardo lo colpisce alla tibia, il laziale resta a terra e ha bisogno delle cure mediche: il capitano voleva un giallo, con Massa non va molto d’accordo dall’inizio della gara… Gila contesta molto un corner assegnato al Napoli, l’arbitro gli spiega la decisione sorridendo. Ammonito Cataldi che si vede superato dall’ennesima accelerazione di Politano, decisione ineccepibile. Principio di rissa a metà ripresa perchè Noslin va in pressione su Milinkovic su una palla restituita dalla Lazio: gialli per l’olandese e Rrahmani. All’81’ secondo giallo per Noslin e conseguente espulsione: l’attaccante colpisce Buongiorno da dietro, per Marelli è un cartellino severo, anche se il contatto c’è. Altra rissa nel finale, nonostante Conte cerchi di separare i contendenti Marusic e Mazzocchi insistono con le spinte e si prendono due rossi. Per la Lazio con i due di oggi sono già 7 gli espulsi in questo campionato. 5 i minuti extra-time. Nonostante i 3 rossi, la gara non è stata cattiva, con 23 falli complessivi, 10 della Lazio e 13 del Napoli.