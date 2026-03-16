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Moviola Lazio Milan, l’analisi degli episodi emersi all’Olimpico! I dettagli
Moviola Lazio Milan, vi riportiamo di seguito l’analisi degli episodi emersi nel corso del match giocatosi all’Olimpico
La direzione di gara di Marco Guida nel big match tra Lazio e Milan ha convinto pienamente la critica. Secondo l’analisi del Corriere dello Sport, l’arbitro ha meritato un 7 in pagella per una prestazione di alto profilo, caratterizzata da scelte precise e un dialogo costante con i calciatori, come dimostrato nel chiarimento naturale con Marusic.
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La moviola di Guida: le decisioni chiave
Il quotidiano sportivo conferma la correttezza degli episodi cruciali nell’area laziale. È stato giudicato ineccepibile l’annullamento del gol a Athekame, reo di un tocco con l’avambraccio destro prima della conclusione. Allo stesso modo, non sussistevano gli estremi per il rigore nel contatto tra Taylor e lo stesso Athekame: il difensore biancoceleste ha anticipato l’avversario toccando il pallone, rendendo lo scontro successivo una semplice dinamica di gioco.
Regolarità nel gol della Lazio e l’operato di Guida
Nessuna ombra sulla rete che ha deciso l’incontro. L’azione avviata da Marusic ha visto Isaksen scattare in posizione regolare, tenuto in gioco da Estupiñán. L’unico appunto mosso a Guida riguarda un’ammonizione risparmiata ad Alexis Saelemaekers per un intervento imprudente su Zaccagni.
Promosso anche il VAR nel match di Guida
Voto 6 per Chiffi al VAR, che ha vissuto una serata tranquilla grazie all’accuratezza delle decisioni prese sul campo. Il Corriere dello Sport chiosa con una nota pungente, sottolineando come l’assenza di interventi diretti sia stata la nota più lieta del weekend per il fischietto al monitor.
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